الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كيف تؤثر العاطفة على الصحة النفسية والجسدية؟

الصحة النفسية
الصحة النفسية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تأثير العاطفة على الصحة النفسية والجسدية للشخص، وذلك فى تقرير رسمى لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وأشارت الوزارة إلى أن العاطفة قد تؤدى إلى تعطل وظائف الجسم وتنخفض المناعة إذا تكررت معاناة الشخص من مزاج سيئ أو غاضب أو تكرر تعرضه للضغوط أو كان سريع الغضب.

وأضافت أنه ينتج عن ذلك تعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض السرطان.

المنصة الإلكترونية للصحة النفسية

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن طلب المساعدة من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أو من خلال الخط الساخن لاستشارة أطباء الصحة النفسية ١٦٣٢٨.

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يذكر أن المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان توفر خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وتستهدف جميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، تعمل المنصة على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية.

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كما تعد المنصة الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

الصحة العاطفة الصحة النفسية وظائف الجسم المناعة أمراض القلب أمراض السرطان

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