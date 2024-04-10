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مصر

الصحة النفسية تطلق حملة "عيّد من غيرها" للوقاية من المخدرات خلال عيد الفطر

الدكتورة منن عبدالمقصود
الدكتورة منن عبدالمقصود

أعلنت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن إطلاق حملة "عيّد من غيرها" بمستشفيات الصحة النفسية للوقاية من تعاطي المخدرات، خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر، وذلك برعاية وزارة الصحة والسكان.

وأكدت، لـ"الدستور"، أن الحملة تضم العديد من الأنشطة والفعاليات للمتعافين من الإدمان، أبرزها الدورى الرياضى للمتعافين وبرنامج حماية للمتعافين من خلال دمجهم فى العديد الأنشطة بمستشفيات الصحة النفسية.

"الصحة النفسية" تطلق فعاليات الدورة الرمضانية للمتعافين من مرض الإدمان

وأشارت إلى أنه يتم إطلاقها بالتزامن مع المناسبات التي ترتبط عادة بتعاطي المواد المخدرة لدى العديد من مرضى الإدمان، حيث يتم إطلاقها 3 مرات فى العام، وذلك خلال الاحتفالات بعيد الفطر وعيد الأضحى والكريسماس.

التوعية بمخاطر الإدمان

وقالت إن حملة "عيّد من غيرها" تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان، وتوفير ظروف جيدة وبيئة صحية للمتعافين لقضاء المناسبات والأعياد المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، وللتأكيد على قدرتهم على الاستمتاع بالحياة، دون الحاجة إلى تعاطي المواد المخدرة. 

وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن الحملة تهدف أيضًا إلى توفير الحماية لمرضى الإدمان أثناء العيد عن طريق مد فترة الإقامة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية بمستشفيات الأمانة، وتأجيل خروجهم حتى انقضاء أيام العيد، وكذلك السماح للمتعافين بالمشاركة في أنشطة الحملة وقضاء ليلة العيد داخل المستشفى لحمايتهم.

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يذكر أن فعاليات "عيّد من غيرها" تقام داخل مستشفيات ومراكز الأمانة العامة أو خارجها كدور الثقافة والأندية الرياضية، وتضم فعالياتها العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والفنية التي تظهر مواهب المتعافين، بالإضافة إلى حديثهم عن رحلتهم العلاجية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة.

يذكر أن "عيّد من غيرها" هى المناسبة الثالثة التي تقيمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان للوقاية من الإدمان هذا العام بعد مناسبتي "العام الميلادي الجديد"، و"عيد الفطر المبارك".

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