الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة النفسية: تطلق فعاليات الدورة الرمضانية للمتعافين من مرض الإدمان

دورى المتعافين
دورى المتعافين

قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بإطلاق فعاليات الدورة الرمضانية للمتعافين من مرض الإدمان، حيث انطلقت برئاسة الدكتورة منن عبد المقصود، وتحت إشراف دكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الادمان بالأمانة، ومنسق الدوري الرمضاني الأستاذ علاء نبيل عضو إدارة علاج الإدمان بالأمانة. 
واستضافت مستشفي بورسعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان كلا من  مستشفيات، العزازى وشبين الكوم ودميرة، وقد حصل على المركز الأول مستشفى العزازي، بينما حصل على المركز الثاني مستشفى شبين الكوم، اما المركز الثالث فقد حصل عليه مستشفى دميرة، اما المركز الرابع فحصل عليه مستشفى بورسعيد.
وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود أنه أقيم  دورى داخلى بمستشفي المعمورة للصحة النفسية وعلاج الادمان.

"الصحة النفسية.. شجاعة مريض وثقافة مجتمع".. محاضرة بصيدلة الإسكندرية


كما استضافت مستشفي طنطا للصحة النفسية وعلاج الإدمان كلا من  مستشفيات شبراقاص ودمياط، حيث حصل على المركز الأول مستشفى طنطا، بينما حصل على المركز الثاني مستشفى شبراقاص، أما المركز الثالث فكان من نصيب مستشفى دمياط.

واستضافت مستشفي سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان كلا من مستشفيات  المنيا وأسيوط، حيث حصل على المركز الأول مستشفى سوهاج، بينما حصل على المركز الثاني مستشفى المنيا، وكان المركز الثالث من نصيب مستشفى أسيوط.

txt

الصحة: توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان


وأضافت أن مستشفي العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان كلا من مستشفيات الخانكة  وبنها ومصر الجديدة وامبابة  فى نهائى الدورى، حيث حصل على المركز الأول مستشفى العباسية، والمركز الثاني مستشفى الخانكة، والمركز الثالث مستشفى امبابة، والمركز الرابع مستشفى بنها، والمركز الخامس مستشفى مصر الجديدة.

توزيع الميداليات

وقد جاءت الاحتفالية بحضور الدكتورة منن عبدالمقصود، الامين العام للامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث شاركت المتعافين فرحتهم وقامت بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على الفرق وتسليم الكاس للمركز الاول، كما تشاركت المستشفيات بإفطار جماعى للمتعافين من مرض الإدمان، ودمج الفرق وشرح الروح الرياضية وكيفية الاختلاف بالشكل الصحيح.
أوضحت عبد المقصود، ان ادارة علاج الادمان تهدف إلى الدمج المجتمعي للمتعافين من مرض الادمان،حيث تشارك بعدد ٢٤ مستشفي ومركز بمحافظات الجمهورية وفى طريق التوسع الي عدد اكبر حتى تغطى  جمهورية مصر العربية كاملة لتوصيل سبل المساعدة لجميع المواطنين الذين يحتاجون الي الخدمة.

دورى المتعافين
دورى المتعافين
دورى المتعافين
دورى المتعافين
دورى المتعافين
دورى المتعافين
دورى المتعافين
دورى المتعافين
دورى المتعافين
دورى المتعافين
دورى المتعافين
دورى المتعافين
للصحة النفسية الدورة الرمضانية الادمان العباسية للصحة النفسية الدمج المجتمعي

مواد متعلقة

الرقابة الصحية: معايير GAHAR ترسخ حق المريض فى احترام خصوصياته وتفضيلاته

الرعاية الصحية: قدمنا 38 مليون خدمة طبية وعلاجية فى 6 محافظات تطبيق التأمين الشامل

الصحة تعلن خطة التأمين الطبى خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك

الدواء: ورشة عمل حول التعديلات الحديثة على الدليل التنظيمى لقواعد متغيرات المستلزمات الطبية

48.4 مليون استفادة من خدمات مبادرة "دعم صحة المرأة"

الرعاية الصحية: فحص 285.000 مواطن ضمن "رمضان بصحة لكل العيلة" بمحافظات التأمين الشامل

5 محافظات على أعتاب حقبة جديدة من الرعاية الصحية الشاملة

"الطفولة والأمومة" و"مؤسسة حياة كريمة" يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حقوق الطفل

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

سعر الذهب اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار

عاجل| نصائح من هيئة الأرصاد لمواجهة الطقس المتقلب خلال اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل