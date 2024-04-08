الصحة النفسية: تطلق فعاليات الدورة الرمضانية للمتعافين من مرض الإدمان

قامت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بإطلاق فعاليات الدورة الرمضانية للمتعافين من مرض الإدمان، حيث انطلقت برئاسة الدكتورة منن عبد المقصود، وتحت إشراف دكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الادمان بالأمانة، ومنسق الدوري الرمضاني الأستاذ علاء نبيل عضو إدارة علاج الإدمان بالأمانة.

واستضافت مستشفي بورسعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان كلا من مستشفيات، العزازى وشبين الكوم ودميرة، وقد حصل على المركز الأول مستشفى العزازي، بينما حصل على المركز الثاني مستشفى شبين الكوم، اما المركز الثالث فقد حصل عليه مستشفى دميرة، اما المركز الرابع فحصل عليه مستشفى بورسعيد.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود أنه أقيم دورى داخلى بمستشفي المعمورة للصحة النفسية وعلاج الادمان.



كما استضافت مستشفي طنطا للصحة النفسية وعلاج الإدمان كلا من مستشفيات شبراقاص ودمياط، حيث حصل على المركز الأول مستشفى طنطا، بينما حصل على المركز الثاني مستشفى شبراقاص، أما المركز الثالث فكان من نصيب مستشفى دمياط.

واستضافت مستشفي سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان كلا من مستشفيات المنيا وأسيوط، حيث حصل على المركز الأول مستشفى سوهاج، بينما حصل على المركز الثاني مستشفى المنيا، وكان المركز الثالث من نصيب مستشفى أسيوط.



وأضافت أن مستشفي العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان كلا من مستشفيات الخانكة وبنها ومصر الجديدة وامبابة فى نهائى الدورى، حيث حصل على المركز الأول مستشفى العباسية، والمركز الثاني مستشفى الخانكة، والمركز الثالث مستشفى امبابة، والمركز الرابع مستشفى بنها، والمركز الخامس مستشفى مصر الجديدة.

توزيع الميداليات

وقد جاءت الاحتفالية بحضور الدكتورة منن عبدالمقصود، الامين العام للامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث شاركت المتعافين فرحتهم وقامت بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير على الفرق وتسليم الكاس للمركز الاول، كما تشاركت المستشفيات بإفطار جماعى للمتعافين من مرض الإدمان، ودمج الفرق وشرح الروح الرياضية وكيفية الاختلاف بالشكل الصحيح.

أوضحت عبد المقصود، ان ادارة علاج الادمان تهدف إلى الدمج المجتمعي للمتعافين من مرض الادمان،حيث تشارك بعدد ٢٤ مستشفي ومركز بمحافظات الجمهورية وفى طريق التوسع الي عدد اكبر حتى تغطى جمهورية مصر العربية كاملة لتوصيل سبل المساعدة لجميع المواطنين الذين يحتاجون الي الخدمة.

دورى المتعافين

دورى المتعافين

دورى المتعافين

دورى المتعافين

دورى المتعافين