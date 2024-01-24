الأربعاء 24 يناير 2024
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مصر

الصحة: توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وجامعة الزقازيق، بهدف دعم التعاون الطبي والعلمي بين المستشفيات المتخصصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان من خلال تبادل الخبرات العلمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن بروتوكول التعاون يستهدف تكامل الخدمات العلاجية حسب الاحتياج لدى كل من الطرفين، فضلا عن رفع كفاءة الأطباء ومقدمي الخدمات من خلال تقديم البرامج التدريبية للأطقم الطبية.

افتتاح وحدة خفض الضرر

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم افتتاح وحدة خفض الضرر، بمستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية، وهى إحدى الوحدات المكملة لأقسام علاج الإدمان بالمستشفى.

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وأضافت الدكتورة منن عبدالمقصود، أن وحدة خفض الضرر بمستشفى العزازى، هى الوحدة الخامسة التى يتم افتتاحها فى مستشفيات الأمانة، حيث بدأ تطبيق هذا البرنامج فى مارس  2023 بافتتاح 4 وحدات فى كل من مستشفيات (المطار، المعمورة، سوهاج، والعباسية).

خطة محددة وسريعة

وأكدت "منن"، أن هناك خطة محددة وسريعة تهدف لاستكمال التوسع وتنفيذ المراحل التالية لبرنامج خفض الضرر، وتعميمه بكل مستشفيات الصحة النفسية.

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حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأحمد عنانى، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، ودكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة فاطمة شريف رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الزقازيق، ووفد من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

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الصحة بروتوكول تعاون علاج الإدمان برامج الطب النفسي الزقازيق الطب النفسي

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