الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سلالة JN.1.. أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كورونا
كورونا

تزايد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل، محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، بعد أن أعلنت عدد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن متحور JN.1 أصبح يشكل نسبة 62% من الإصابات بالمرض، حيث أن المتحور هو الآن النوع الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد 

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحور يسبب أعراضا أكثر خطورة، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية كافية للحماية.

الحكومة تكشف حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

وبدورها حددت وزارة الصحة والسكان أعراض المتحور الجديد، مؤكدة إنها لا تختلف عن المتحورات السابقة وتشمل؛ الحمى والسعال والإعياء،واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

تأثير متحور كورونا على الأطفال

أكد الخبراء إن متحور كورونا الجديد JN.1 يمكن أن يصيب كافة الفئات العمرية، إلا إنه يزداد خطر الإصابة به بفئة الأطفال لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى.
ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

txt

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

تؤثر متحورات كورونا ومنها المتحور الجديد، بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

أعراض متحور فيروس كورونا متحور JN 1 JN 1 اعراض كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية متحور فيروس كورونا الجديد

مواد متعلقة

الرقابة الصحية: اعتماد 18 وحدة رعاية أولية بأسوان والسويس والأقصر لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل

اليوم.. الصحة تطلق 6 قوافل طبية بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى صدر دمنهور ويوجه بالإسراع فى معدلات الإنجاز

"الطفولة والأمومة" يشارك بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 55

رئيس الرعاية الصحية يتفقد أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بمستشفى نويبع التخصصي الجديدة

الصحة تتفقد مستشفى “الكبد والجهاز الهضمي بدنشال” وتوجه بتحويل الأرض المجاورة لمستشفى طوارئ

الصحة تتفقد مستشفى إيتاي البارود العام ويوجه باستحداث وحدة قسطرة قلبية

«الصحة» يتفقد مستشفى كوم حمادة التخصصى ويوجه بمتابعة معدلات الولادة القيصرية

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار