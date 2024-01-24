سلالة JN.1.. أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

تزايد البحث عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيرها على الأطفال والحوامل، محركات البحث العالمية وعلى رأسها “جوجل"، بعد أن أعلنت عدد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن متحور JN.1 أصبح يشكل نسبة 62% من الإصابات بالمرض، حيث أن المتحور هو الآن النوع الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحور يسبب أعراضا أكثر خطورة، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية كافية للحماية.

وبدورها حددت وزارة الصحة والسكان أعراض المتحور الجديد، مؤكدة إنها لا تختلف عن المتحورات السابقة وتشمل؛ الحمى والسعال والإعياء،واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

تأثير متحور كورونا على الأطفال

أكد الخبراء إن متحور كورونا الجديد JN.1 يمكن أن يصيب كافة الفئات العمرية، إلا إنه يزداد خطر الإصابة به بفئة الأطفال لكونهم أكثر عرضة للإصابة بالمتحور نتيجة ضعف الجهاز المناعي، ما يجعل أجسادهم أقل قدرة على التصدي للعدوى.

ويسبب متحور JN.1 للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، مثل احتقان الحلق، وألمًا في المفاصل والعضلات، وعدم القدرة على النوم بشكل سليم.

تأثير المتحور الجديد على الحوامل

تؤثر متحورات كورونا ومنها المتحور الجديد، بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمرإلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان عدد من الإجراءات للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.