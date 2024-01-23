الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى صدر دمنهور ويوجه بالإسراع في معدلات الإنجاز

تفقد وفد وزارة الصحة والسكان يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، مستشفى صدر دمنهور الجاري تطويرها، مشددا على الإسراع من الإنتهاء من أعمال التطوير.



جاء ذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات لحلها على الفور.

أعمال التطوير

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وفد الوزارة استمع إلى الوصف الوظيفي للمستشفى حيث تجري أعمال التطوير بها حاليا وتقع على مساحة ١٢٦٠٠ متر مربع تضم ٥ مبان وتشمل ٨ عيادات خارجية لتخصصات (الصدر، والأسنان والعلاج الطبيعي ورسم القلب والدرن ووظائف التنفس والإقلاع عن التدخين)، ويوجد وحدتين أسنان ومناظير شُعبي وصدري، تضم المستشفى ١٠٢ سرير داخلي وتعمل حاليا بطاقة ٣٥ سريرا نظرا لأعمال التطوير، وتضم ١٢ سرير طوارئ للرجال والنساء والإنعاش الرئوي، وبها عناية عامة وعناية صدر وعناية قلب وعناية إذابة الجلطات بقوة ٣٥ سرير.

وأضاف "عبدالغفار " أن المستشفى تقدم خدمات الأشعة العادية والمقطعية والإيكو وأشعة الموجات فوق صوتية وأشعة الدوبلر، كما أن المستشفى تضم معملا يقدم خدمات الكيمياء التحليلية وفحوصات كيمياء الدم، فضلا عن أن المستشفى بها صيدليات ومخزن أدوية وبها سكن للأطقم الطبية ومركز للتدريب.





ولفت "عبدالغفار " إلى أن وفد الوزارة تفقد مركز إسعاف البحيرة الرئيسي الملاصق لمستشفى صدر دمنهور، موجها بتوفير التكلفة الإضافية اللازمة للانتهاء من أعمال التطوير على أن يتم موافاته بتقرير خلال شهر يفيد بالتنفيذ، كما استجاب الوزير لشكوى إحدى الموظفات بالهيئة التي تشتكي تعنت أحد رؤسائها، حيث حول الوزير الشكوى للتحقيق، على أن يتم موافاته بما انتهى إليه التحقيق.

يرافق الوزير في جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية،، والدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة، والدكتور محمد فوزي، مدير الرقابة والمتابعة بالوزارة، والدكتور وجدي أمين، رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية.