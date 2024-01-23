الصحة تتفقد مشروع استكمال إنشاء مستشفى بدر المركزى.. وتوجه بالتوسع فى توفير أماكن لانتظار المرضى

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، رفقة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مشروع استكمال إنشاء مستشفى بدر المركزي- مركز بدر- لمتابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي تجريها وزارة الصحة والسكان دوريًا على المنشآت الصحية بكل محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على التحديات والمعوقات للعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، لوزارة الصحة والسكان، أن وفد الوزارة استمع إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى، الذي يتكون من 6 طوابق على مساحة 5 آلاف متر مربع، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية بلغت 60%.

الطاقة الاستيعابية للمستشفى

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه من المقرر أن تعمل المستشفى بطاقة استيعابية (78 سريرا داخليا، 23 سرير استقبال وملاحظة، 10 أسرة رعاية مركزة، 8 أسرة حضانات، 4 أسرة رعاية مركزة أطفال، 3 غرف عمليات كبرى، 2 كشك ولادة طبيعي، 1 غرفة عمليات نساء وتوليد)، كما أنه من المقرر أن تضم المستشفى 35 ماكينة غسيل كلوي، ووحدة مناظير جهاز هضمي، وقسما متكاملا للعلاج الطبيعي، و4 معامل، بنك دم تخزينيا وقسم أشعة متكاملا.

وقال "عبدالغفار" إنه تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل العيادات الخارجية التابعة للمستشفى بالكامل التي يبلغ عددها 12 عيادة خارجية في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الروماتيزم، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام)، لافتًا إلى عمل العيادات بالفترات الصباحية والمسائية، حيث تستقبل متوسط 1000 حالة يوميًا.

وأوضح "عبدالغفار" أن وفد الوزارة حرص على التحدث المرضى المترددين على العيادات الخارجية؛ للتأكد من مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى استجابة الوزير لطلب والدة طفل مريض بضمور العضلات، موجهًا بتوفير العلاج اللازم له.

التجهيزات الطبية للمستشفى

وتابع "عبدالغفار" أن وفد الوزارة حرص على التأكد من توافر كل التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفى، ما يضمن سرعة التجهيز والتشغيل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، لافتًا إلى توجيه الوزير خلال تفقده المبنى بالتوسع في توفير أماكن لانتظار المرضى، حرصًا على توفير كل سبل الراحة لهم.

ولفت "عبدالغفار" إلى توجيه الوزارة بوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة العيادة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي التي تقع بجانب المستشفى للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين ضمن المنظومة.

من جانبها ‎أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية لتحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها المرضى، والعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة، مؤكدةً أن الدولة تولي اهتمامًا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتطوير المنظومة الصحية ولتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، والدكتور محمد فوزي، مدير الرقابة والمتابعة.