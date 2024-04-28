الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-4-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

حالة من الاستقرار يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية بعد نزوله عند 47 جنيها وعدة قروش خلال معاملات نهاية الأسبوع الماضي قبل تعطيل العمل في البنوك بشكل رسمي، نتيجة إجازة عيد تحرير سيناء الخميس 25 أبريل 2024.

ونعرض في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف. 
 

سعر الدولار في مصر اليوم


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

47.8317 جنيه للشراء  47.9685 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري

47.85   جنيه للشراء  47.95 جنيه  للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية

47.85   جنيه للشراء  47.95 جنيه  للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك مصر

47.85   جنيه للشراء  47.95 جنيه  للبيع


سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة 
47.85   جنيه للشراء  47.95 جنيه  للبيع


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم  في بنك قناة السويس 
47.85   جنيه للشراء  47.95 جنيه  للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم  في البنك التجاري الدولي CIB 
47.85   جنيه للشراء  47.95 جنيه  للبيع

أسعار الدواجن اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية

أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم 


يورو
51.1130 جنيه للشراء  51.2687  جنيه للبيع 
جنيــه إسترليـنى 
59.4644 جنيه للشراء  59.6536 جنيه للبيع 
دولار كنـدى
34.9392 جنيه للشراء  35.0493 جنيه للبيع 
كرون دانماركي
6.8552 جنيه للشراء  6.8758 جنيه للبيع 
كرون نرويجى
4.3573 جنيه للشراء  4.3709 جنيه للبيع 
كرون ســويدى
4.3984 جنيه للشراء  4.4122 جنيه للبيع 
فرنك سويسرى
52.3037 جنيه للشراء  52.4647 جنيه للبيع 
100 ين يابانى
30.8711 جنيه للشراء  30.9614 جنيه للبيع 
ريـــال سعـــودى
12.7524 جنيه للشراء  12.7896 جنيه للبيع 
دينــار كويتى
155.1718 جنيه للشراء  155.8431 جنيه للبيع 
درهم إماراتى
13.0211 جنيه للشراء  13.0619 جنيه للبيع 
دولار أســـترالى
31.1097 جنيه للشراء  31.2083 جنيه للبيع 
دينــار البحــرين
126.8577 جنيه للشراء  127.2340 جنيه للبيع 
ريـــال عمـــانى
124.2285 جنيه للشراء  124.6000 جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى
13.1082 جنيه للشراء  13.1565 جنيه للبيع 
دينـار أردنـى
67.5017 جنيه للشراء  67.7426 جنيه للبيع 
يوان صينى
6.6010 جنيه للشراء  6.6201 جنيه للبيع

 

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