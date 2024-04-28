سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-4-2024
حالة من الاستقرار يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية بعد نزوله عند 47 جنيها وعدة قروش خلال معاملات نهاية الأسبوع الماضي قبل تعطيل العمل في البنوك بشكل رسمي، نتيجة إجازة عيد تحرير سيناء الخميس 25 أبريل 2024.
ونعرض في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف.
سعر الدولار في مصر اليوم
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري
47.8317 جنيه للشراء 47.9685 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري
47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية
47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر
47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة
47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس
47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
51.1130 جنيه للشراء 51.2687 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.4644 جنيه للشراء 59.6536 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.9392 جنيه للشراء 35.0493 جنيه للبيع
كرون دانماركي
6.8552 جنيه للشراء 6.8758 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3573 جنيه للشراء 4.3709 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3984 جنيه للشراء 4.4122 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.3037 جنيه للشراء 52.4647 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.8711 جنيه للشراء 30.9614 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.7524 جنيه للشراء 12.7896 جنيه للبيع
دينــار كويتى
155.1718 جنيه للشراء 155.8431 جنيه للبيع
درهم إماراتى
13.0211 جنيه للشراء 13.0619 جنيه للبيع
دولار أســـترالى
31.1097 جنيه للشراء 31.2083 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.8577 جنيه للشراء 127.2340 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
124.2285 جنيه للشراء 124.6000 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.1082 جنيه للشراء 13.1565 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
67.5017 جنيه للشراء 67.7426 جنيه للبيع
يوان صينى
6.6010 جنيه للشراء 6.6201 جنيه للبيع
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