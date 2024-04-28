سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 28-4-2024

حالة من الاستقرار يشهدها سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية بعد نزوله عند 47 جنيها وعدة قروش خلال معاملات نهاية الأسبوع الماضي قبل تعطيل العمل في البنوك بشكل رسمي، نتيجة إجازة عيد تحرير سيناء الخميس 25 أبريل 2024.

ونعرض في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف.



سعر الدولار في مصر اليوم



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري

47.8317 جنيه للشراء 47.9685 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري

47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية

47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة

47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس

47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

47.85 جنيه للشراء 47.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم



يورو

51.1130 جنيه للشراء 51.2687 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

59.4644 جنيه للشراء 59.6536 جنيه للبيع

دولار كنـدى

34.9392 جنيه للشراء 35.0493 جنيه للبيع

كرون دانماركي

6.8552 جنيه للشراء 6.8758 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.3573 جنيه للشراء 4.3709 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.3984 جنيه للشراء 4.4122 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

52.3037 جنيه للشراء 52.4647 جنيه للبيع

100 ين يابانى

30.8711 جنيه للشراء 30.9614 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

12.7524 جنيه للشراء 12.7896 جنيه للبيع

دينــار كويتى

155.1718 جنيه للشراء 155.8431 جنيه للبيع

درهم إماراتى

13.0211 جنيه للشراء 13.0619 جنيه للبيع

دولار أســـترالى

31.1097 جنيه للشراء 31.2083 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

126.8577 جنيه للشراء 127.2340 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

124.2285 جنيه للشراء 124.6000 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.1082 جنيه للشراء 13.1565 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

67.5017 جنيه للشراء 67.7426 جنيه للبيع

يوان صينى

6.6010 جنيه للشراء 6.6201 جنيه للبيع

إقرأ أيضا