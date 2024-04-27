السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: قد نشهد ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار الوقود عالميًا الفترة المقبلة

محمد البهواشي بمداخلة
محمد البهواشي بمداخلة عبر قناة إكسترا نيوز

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس، جاء تماشيًا مع التوقعات، وهذا يضر السياسية الاقتصادية الأمريكية.

وأضاف "البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أزمات تؤدي لارتفاع أسعار الوقود بشكل مباشر، وهذا يسهم في زيادة أسعار السلع في العالم.

ونوه، بأن الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كلاهما أسهم في زيادة رقعة التدهور الاقتصادي في العالم.

وأشار إلي أنه مع استمرار الحروب والتهديد الذي يهدد البحر الأحمر يحدث رفع نفقات نقل الوقود، وهذا يعطي مؤشرًا بأنه في الفترة المقبلة قد نشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوقود عالميًا.

خبير اقتصادي أسعار الوقود اكسترا نيوز الولايات المتحدة السياسية الاقتصادية الأمريكية الدكتور محمد البهواشي البهواشي

مواد متعلقة

مراسل القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى مكثف على غزة

الرئيس السيسى يزور الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية فى العاصمة الإدارية

مخاوف ألمانية من اتساع وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات الداعمة للفلسطينيين

دخول 6 شاحنات وقود إلى غزة عبر معبر رفح

الخارجية الأمريكية: بلينكن يرفض تهجير الفلسطينيين من منازلهم

سقوط ضحايا فى قصف الاحتلال سيارة مدنية بدير البلح وسط قطاع غزة

الخارجية الأمريكية: 29% من الأطفال أقل من عامين فى غزة لديهم علامات واضحة على سوء التغذية

خبير علاقات دولية يوضح أسباب تزايد معدلات الإنفاق العسكرى عالميًا

الأكثر قراءة

مبادرة الحكومة تؤتى ثمارها.. 36% انخفاضًا فى أسعار السلع والمخزون آمن

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

كام شوال اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

"العجز الجنسي" يُنهي حياة "سيدة سوهاج" على يد زوجها.. والمحكمة تقول كلمتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس