خبير اقتصادى: قد نشهد ارتفاعًا كبيرًا فى أسعار الوقود عالميًا الفترة المقبلة

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس، جاء تماشيًا مع التوقعات، وهذا يضر السياسية الاقتصادية الأمريكية.

وأضاف "البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك أزمات تؤدي لارتفاع أسعار الوقود بشكل مباشر، وهذا يسهم في زيادة أسعار السلع في العالم.

ونوه، بأن الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كلاهما أسهم في زيادة رقعة التدهور الاقتصادي في العالم.

وأشار إلي أنه مع استمرار الحروب والتهديد الذي يهدد البحر الأحمر يحدث رفع نفقات نقل الوقود، وهذا يعطي مؤشرًا بأنه في الفترة المقبلة قد نشهد ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الوقود عالميًا.