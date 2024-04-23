الخارجية الأمريكية: بلينكن يرفض تهجير الفلسطينيين من منازلهم

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يرفض إخراج المدنيين الفلسطينيين من منازلهم، ويؤكد على ضرورة عودتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية تصعيد بين إسرائيل وحزب الله لكن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.

وواصلت: "نتواصل باستمرار مع السلطة الفلسطينية ونطالب بإصلاحات مستمرة"، وأن مسألة العقوبات المزمعة لوحدة عسكرية إسرائيلية تخضع لمعايير أمريكية نتبعها مع كل الدول.