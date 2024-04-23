الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الخارجية الأمريكية: 29% من الأطفال أقل من عامين فى غزة لديهم علامات واضحة على سوء التغذية

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية تقييم حتى الآن بشأن ما إذا كانت غزة تعاني من المجاعة أم لا.

وأضاف بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أن 29% من الأطفال أقل من عامين في غزة لديهم علامات واضحة على سوء التغذية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

ونوه بيان الخارجية الأمريكية، وجود هذا العدد الضخم من الفلسطينيين في رفح يخلق تحديًا كبيرًا فيما يخص توصيل المساعدات لهم وتأمينهم.

الخارجية الامريكية سوء التغذية غزة القاهرة الإخبارية وزارة الخارجية الامريكية

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