فوزي لقجع: دعمت الأهلي بمونديال الأندية.. ورشحت الخطيب لرئاسة جمعية الأندية الإفريقية

كشف فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أسباب عدم خوض نهائي دورى أبطال أفريقيا 2022 بين الأهلي والوداد على ملعب محايد، مؤكدا أنه تم تقديم طلب لاستضافة المباراة النهائية مع دولة السنغال ورفض الاتحاد المصرى لكرة القدم تقديم طلب لاستضافة اللقاء لذلك تم التصويت للمغرب.

وأوضح فوزى لقجع خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت وإذاعة أون تايم سبورت أف أم مع الإعلامى محمد الليثى: "كيف اتحدث مع مسئولي نادى الوداد المغربى والجماهير في التراجع عن استضافة المباراة النهائية وهذه ليست مسئولتى في ظل تواجدى رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم".



وتابع فوزى لقجع: "علاقتى بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى قوية للغاية ودعمت الفريق الأحمر خلال المشاركة في بطولة كأس العالم لأندية النسخة التي أقيمت في المغرب".

وقال: "قمت بترشيح محمود الخطيب لرئاسة جمعية الأندية الأفريقية بسبب قيادته وشعبيته القوية داخل قارة أفريقيا.. فريق الأهلى جعل المنافسة قوية بين الأندية على حصد البطولات الأفريقية".