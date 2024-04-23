"التضخم والحرب الأوكرانية".. لماذا ارتفع إنفاق أمريكا عسكريًا؟ (فيديو)

قال هينو كلينك، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر إنفاقًا على التسليح بقيمة 916 مليار دولار خلال العام الماضي، بسبب الدعم الأمريكي الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا ومن بعدها إسرائيل.

وأضاف "كلينك"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من العوامل الدولية التي أدت إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هناك كثيرًا من الإنفاق والتغيرات على مدار السنوات الماضية، فيما يتعلق بهذا التضخم وغيرها من تكاليف التصنيع العسكري، فهناك حاجة بالفعل إلى زيادة الموازنة بسبب الحرب الأوكرانية.

وتابع، أن زيادة المخاوف والتهديدات بسبب العدوان والتحرشات الصينية والمناورات في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الروسية الصينية، كلها أسباب أدت إلى ارتفاع إنفاق الولايات المتحدة في التصنيع العسكري.