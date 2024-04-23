الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث فتح: "أونروا" شاهدة على جريمة النكبة الأولى وتهجير الشعب الفلسطينى

عبد الفتاح دولة
عبد الفتاح دولة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عند الاتهامات الباطلة لوكالة أونروا، لأن الهدف منها ليس أن هناك تجاوزات وفق وصف الاحتلال لعمل هذه المنظمة الدولية، التي يشهد على دورها وجديتها ومهنيتها للقيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه اللاجئ الفلسطيني.

وأضاف "دولة"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الهجوم على هذه المؤسسة كان له بعد آخر، هم لا يريدون لهذه المؤسسة الدولية أن تبقى في فلسطين والقيام بعملها، لأنها تعتبر شاهدة على جريمة النكبة الأولى وتهجير الشعب الفلسطيني وحق الفلسطينيين في العودة لبلادهم وديارهم.

وأشار إلى أنه من هنا كان استهداف هذه المؤسسة، ومن هنا يأتي أيضًا الاستهداف للمخيم الفلسطيني الشاهد الثاني على الهجوم والنزوح الذي نتج بعد النكبة في 1948 وبعد النزوح في 1967، لذلك يسعى هذا الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية، وكل معنى أو حق يقود إلى حقوق الشعب الفلسطيني، ومنها قضية العودة واللاجئين، وبالتالي كان الهجوم على هذه المؤسسة وسيستمر.

متحدث فتح تهجير الشعب الفلسطيني النكبة الأولى منتصف النهار القاهرة الإخبارية حركة فتح

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