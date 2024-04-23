الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متحدث "الأونروا": 31% من الأطفال فى قطاع غزة يعانون من سوء التغذية

عدنان أبو حسنة
عدنان أبو حسنة

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم الأونروا، إنه قُتل وأصيب حوالي 6 بالمائة من سكان قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن المدنيين يدفعون الثمن.

وأضاف "أبوحسنة"، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن لجنة الأمم المتحدة المستقلة الخاصة بالتحقيقات في الاتهامات الإسرائيلية، أكدت أن أونروا ملتزمة بالمعايير والقيم.

وأشار إلى أن هناك تدميرًا كاملًا في كل القطاعات، والاحتلال حول شمال قطاع غزة لمنطقة غير قابلة للحياة، فلم يترك بنية تحتية أو إنسانًا إلا وأصابه الدمار.

ونوه، بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل 178 موظفًا في الوكالة ويجب السماح للوكالة بالدخول لشمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 31 بالمائة من الأطفال في قطاع غزة دون العامين يعانون من سوء التغذية.

المتحدث باسم الأونروا الأونروا سوء التغذية القاهرة الإخبارية قطاع غزة منتصف النهار

مواد متعلقة

الاحتلال الإسرائيلى يهدد مربعات سكنية بأكملها فى بيت لاهيا

القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى العاصمة الأوكرانية كييف

حزب الله يستهدف تجمعات لجنود إسرائيليين بمزارع شبعا المحتلة

بريطانيا: سنضع صناعة الدفاع فى المملكة المتحدة على مستوى حالة حرب

القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلى يأمر بعمليات إخلاء جديدة فى شمال قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: طيران الاحتلال يشن غارة على محيط مسجد فى حى الزيتون

"أونروا بريئة من ادعاءات إسرائيل".. رئيس بعثة المجلس الدولى لحقوق الإنسان يعلق

الأمم المتحدة: تدمير أكبر مجمعين طبيين فى قطاع غزة أمر مرعب

الأكثر قراءة

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

الكيلو بـ75.. 40 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الدواجن ومفاجأة بشأن "البيض"

مصر تفتح أبواب الذهب بالتحول الرقمى لجذب الاستثمارات العالمية فى قطاع التعدين

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

النائب العام ينعى وكيله المستشار عمر محمد كامل عبدالغنى

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسئولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك