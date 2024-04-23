الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أونروا بريئة من ادعاءات إسرائيل".. رئيس بعثة المجلس الدولى لحقوق الإنسان يعلق

الدكتور هيثم أبو
الدكتور هيثم أبو سعيد

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن كل الادعاءات التي تقدمت بها أسرائيل بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لم تكن محملة بأدلة واضحة، لذلك أدعو الدول لأن تستمر في دعمها لهذه المنظمة الأممية.

 وقف تمويل "الأونروا" أمر يضر بشعب بأكمله

وأضاف "أبوسعيد"، خلال مداخلة لفقرة "التصعيد في غزة"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كل الأعمال الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني كانت تقوم بها وكالة "الأنروا"، وبالتالي فوقف التمويل أمر يضر بشعب بأكمله.

 الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل الطرق للقضاء على منظمة الأونروا

وأشار إلى أن المجلس يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل الطرق للقضاء على منظمة الأونروا، من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ونوه بأن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للوكالة، أمر كان جيدا ومقبولا، مشيرًا إلى أن هناك انتقادات في الداخل الإسرائيلي، كون أن الحكومة الإسرائيلية لم تساعد ولم تقدم أي تقارير أو إثباتات وأدلة حول تورط فصائل المقاومة الفلسطينية والأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.

أونروا حقوق الانسان التصعيد في غزة القاهرة الإخبارية الدكتور هيثم أبو سعيد المجلس الدولي لحقوق الإنسان

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