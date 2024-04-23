الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عميدة كلية الإعلام: الأخبار الزائفة أكثر انتشارًا من الأخبار الحقيقية في عصرنا الحالي

الدكتورة ليلي عبد
الدكتورة ليلي عبد المجيد،

قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، إن موضوع التضليل الإعلامي من الأمور الهامة في عصرنا الحالي.

وأشارت "عبد المجيد" خلال كلمتها بجلسة اليوم من مؤتمر "الثقافة والتربية الإعلامية" لليونسكو بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة الدول العربية، أن التضليل الإعلامي ليست ظاهرة جديدة، ولكن الخطير هو انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، التي زودت من هذه الظاهرة.

ونوهت خلال محاضرة "الإعلام الرقمي والأخبار المضللة"، بأن جاذبية المعلومات المزيفة ساهمت بشكل كبير في إنتشارها في عصرنا الحالي.

وتابعت، أن انتشار الأخبار الزائفة أكثر من الأخبار الحقيقية، خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وأردفت، أننا بحاجة لتعزيز دور التربية الإعلامية، بالإضافة إلى سن عدد من القوانين التي تحكم مواقع التواصل الإجتماعي، والرجوع لوسائل الإعلام التقليدية وتطويرها.

عميدة كلية الإعلام الأخبار الأخبار الحقيقية الدكتورة ليلى عبد المجيد

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