الخارجية الأمريكية تتهم إسرائيل بالفشل: "هجمات المستوطنين وصلت لمستويات قياسية"

أفاد تقرير للخارجية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية مارست أعمال قتل غير قانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وصلت إلى مستويات قياسية في 2023، بحسب قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف تقرير للخارجية الأمريكية، أن رد إسرائيل على 7 أكتوبر أدى لسقوط أكثر من 21 ألف فلسطيني كضحايا بنهاية 2023، وأن قوات الاحتلال مارست الإخفاء القسري والتعذيب وفرضت قيودًا على حرية الإعلام.

ونوه تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل لم تتخذ خطوات علنية لتحديد المسئولين المتهمين بانتهاكات بغزة ومعاقبتهم، وهذا فشل في الحكومة الإسرائيلية.