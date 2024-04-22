الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية الأمريكية تتهم إسرائيل بالفشل: "هجمات المستوطنين وصلت لمستويات قياسية"

القوات الإسرائيلية
القوات الإسرائيلية

أفاد تقرير للخارجية الأمريكية، أن القوات الإسرائيلية مارست أعمال قتل غير قانونية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وصلت إلى مستويات قياسية في 2023، بحسب قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف تقرير للخارجية الأمريكية، أن رد إسرائيل على 7 أكتوبر أدى لسقوط أكثر من 21 ألف فلسطيني كضحايا بنهاية 2023، وأن قوات الاحتلال مارست الإخفاء القسري والتعذيب وفرضت قيودًا على حرية الإعلام.

ونوه تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن إسرائيل لم تتخذ خطوات علنية لتحديد المسئولين المتهمين بانتهاكات بغزة ومعاقبتهم، وهذا فشل في الحكومة الإسرائيلية.

الخارجية الامريكية الفلسطينية قوات الاحتلال إسرائيل القاهرة الإخبارية الحكومة الاسرائيلية

مواد متعلقة

الخارجية تطالب بوضع "حد فوري" للعنف في الضفة الغربية

مسئولون أمريكيون: إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية

"حزب الله" يستهدف ‏قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

طارق فهمي: الأكاذيب الإسرائيلية هدفها جر مصر للصراع

إيفان يواس: كييف فقدت أراضى لصالح روسيا بعد تراجع المساعدات الغربية

البيت الأبيض: بايدن أكد لزيلينسكى أن المساعدات العسكرية ستصل إلى أوكرانيا

‏ باحث: واشنطن تعهدت بتقديم 14 مليار دولار لإسرائيل فى بداية الحرب

القاهرة الإخبارية: إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مدينة صفد شمال إسرائيل من الجنوب اللبنانى

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

اغتصبها وقتلها.. واقعة الطفلة جانيت السودانية تشعل الجدل (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال