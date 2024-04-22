الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية تطالب بوضع "حد فوري" للعنف في الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أكدت وزارة الخارجية المصرية ضرورة وضع حد فوري للعنف والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم بالضفة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية" بنبأ عاجل لها.

أضاف بيان الخارجية المصرية أن ما تشهده الضفة الغربية من عمليات قتل وتدمير وعنف على مدار الأسابيع يزيد تفاقم الأزمة ويهدد بتفجير الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، ويؤكد على ضرورة التدخل الفوري من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإجراء التحقيقات اللازمة للمساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة تطول المدنيين العزل والنازحين والأطقم الطبية، حيث أعربت الخارجية عن أسفها إزاء انتهاك إسرائيل للقيم الإنسانية والقانون الدولي وذلك تعليقا على اكتشاف مقابر جماعية لفلسطينيين في خان يونس.

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