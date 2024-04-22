الإثنين 22 أبريل 2024
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توك شو

42 عامًا على تحرير سيناء.. كيف حثنا الدين على حماية مقدرات الوطن والدفاع عنه؟

الشيخ عبد الرحمن
الشيخ عبد الرحمن محمد

قال الشيخ عبدالرحمن محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا محمد ضرب لنا أروع المثل في حب الأوطان، عندما خرج من مكة وهاجر للمدينة المنورة، حيث وقف على مشارف مكة وقال: "والله إنك لأحب أرض الله إلي، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجونى منك قهرًا ما خرجت"، وفى رواية أخرى أنه قال: "اللهم إنك تعلم أنهم أخرجونى من أحب البلاد إلى، فأسكنى أحب البلاد إليك".

وأضاف "محمد" خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية dmc، أن حب الأوطان يدفع المشاعر للدفاع عنها، ولهذا فالشهيد في منزلة عظيمة عند الله.

وأشار إلى أن الرسول تمنى أن يستشهد، مؤكدًا أن عند بناء الوعي لأفراد هذا الوطن، يتم تحذيرهم من الأفكار الهدامة والمتطرفة، حيث إن النبي صلى الله علية وسلم قال "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله".

تحرير سيناء مقدرات الوطن الوطن فضائية DMC 8 الصبح الشيخ عبد الرحمن محمد

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