الأكاديمية العربية تمنح البابا تواضروس وشيخ الأزهر "الدكتوراه الفخرية"

منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وفضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك لجهودهم في نشر السلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر "الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل التفاهم والسلام العالمي"، والذي يقام بمقر جامعة الدول العربية، والمقرر أن يستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وحضر المؤتمر البابا تواضروس الثاني، بالإضافة إلى إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع تحالف اليونسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية وجامعة "أوتونوما" برشلونة بإسبانيا والمعهد الدولي للثقافة الإعلامية والمعلوماتية.