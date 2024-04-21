استشهاد 468 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر.. إرهاب المستوطنين فى الضفة الغربية
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.
إرهاب المستوطنين فى الضفة الغربية
- استشهاد 468 بالضفة منذ 7 أكتوبر بينهم 18 برصاص مستوطنين.
- تشكيل ميليشيات خاصة بالمستوطنين.
- الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.
- تستر جيش الاحتلال على ممارسات المستوطنين الإجرامية.
- حرق مزروعات وأشجار الفلسطينيين.
- سرقة المحاصيل الزراعية من أراضي الفلسطينيين.
- تدمير آبار مياه الفلسطينيين.
- منع الفلسطينيين من الاستفادة من ينابيعهم.
- اقتحام منازل الفلسطينيين في بلداتهم وقراهم.
- الاعتداء بالحجارة على مركبات الفلسطينيين.