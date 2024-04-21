الأحد 21 أبريل 2024
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استشهاد 468 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر.. إرهاب المستوطنين فى الضفة الغربية

الضفة الغربية
الضفة الغربية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.

إرهاب المستوطنين فى الضفة الغربية

  • استشهاد 468 بالضفة منذ 7 أكتوبر بينهم 18 برصاص مستوطنين.
  • تشكيل ميليشيات خاصة بالمستوطنين.
  • الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين.
  • تستر جيش الاحتلال على ممارسات المستوطنين الإجرامية.
  • حرق مزروعات وأشجار الفلسطينيين.
  • سرقة المحاصيل الزراعية من أراضي الفلسطينيين.
  • تدمير آبار مياه الفلسطينيين.
  • منع الفلسطينيين من الاستفادة من ينابيعهم.
  • اقتحام منازل الفلسطينيين في بلداتهم وقراهم.
  • الاعتداء بالحجارة على مركبات الفلسطينيين.
الضفة الغربية إرهاب المستوطنين استشهاد 468 فلسطيني 7 أكتوبر ارهاب المستوطنين

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