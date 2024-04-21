الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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في اليوم العالمي للإبداع.. تعرف على جهود الدولة لدعم المبتكرين والموهوبين (فيديو)

الدكتور محمد الفران،
الدكتور محمد الفران،

قال الدكتور محمد الفران، مدير قطاع الشراكات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن قرار إنشاء الصندوق كان عام 2018 وبدأ تفعيله عام 2019، لكن نتيجة إعداد اللوائح الداخلية بدأ فعليًا من سنة 2022.

وأضاف الفران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أن الفكرة الرئيسية في صندوق دعم المبتكرين، قدرته على العمل على 4 محاور هي النوابغ والموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال والمجتمع الحاضن للابتكار.

مراكز لرعاية الموهوبين والمبتكرين بأكثر من 60 جامعة

وأوضح أن الصندوق لديه مراكز لرعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين في أكثر من 60 جامعة و40 منصة في مديريات التعليم المختلفة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الطلاب والباحثين الذين استفادوا من البرامح خلال العام والنصف الماضيين، أكثر من 18 ألف طالب وباحث، ومن مراكز رعاية الموهوبين أكثر من 280 طالبا.

وتابع: كان الأهم بالنسبة لنا كيفية الوصول إلى 98 جامعة المصرية والموجودة على الأراضي المصرية، وكيفية مساعدتها في محاولة حل مشكلات المحيطين بها، سواء مشاكل المجتمع أو مشاكل الصناعة أو حتى مشكلات الطلاب وذلك من خلال حلول مبتكرة، كما أننا نقدم الدعم المادي والتقني والتصنيعي.

دعم المبتكرين والموهوبين المبتكرين دعم المبتكرين جهود الدولة اليوم العالمي للإبداع والابتكار الدكتور محمد الفران مدير قطاع الشراكات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

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