في اليوم العالمي للإبداع.. تعرف على جهود الدولة لدعم المبتكرين والموهوبين (فيديو)

قال الدكتور محمد الفران، مدير قطاع الشراكات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن قرار إنشاء الصندوق كان عام 2018 وبدأ تفعيله عام 2019، لكن نتيجة إعداد اللوائح الداخلية بدأ فعليًا من سنة 2022.

وأضاف الفران، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أن الفكرة الرئيسية في صندوق دعم المبتكرين، قدرته على العمل على 4 محاور هي النوابغ والموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال والمجتمع الحاضن للابتكار.

مراكز لرعاية الموهوبين والمبتكرين بأكثر من 60 جامعة

وأوضح أن الصندوق لديه مراكز لرعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين في أكثر من 60 جامعة و40 منصة في مديريات التعليم المختلفة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الطلاب والباحثين الذين استفادوا من البرامح خلال العام والنصف الماضيين، أكثر من 18 ألف طالب وباحث، ومن مراكز رعاية الموهوبين أكثر من 280 طالبا.

وتابع: كان الأهم بالنسبة لنا كيفية الوصول إلى 98 جامعة المصرية والموجودة على الأراضي المصرية، وكيفية مساعدتها في محاولة حل مشكلات المحيطين بها، سواء مشاكل المجتمع أو مشاكل الصناعة أو حتى مشكلات الطلاب وذلك من خلال حلول مبتكرة، كما أننا نقدم الدعم المادي والتقني والتصنيعي.