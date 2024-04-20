السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قطاع غزة يواجه مأساة إنسانية

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إننا نقترب من 200 يوم من العدوان الإسرائيلي، الذي مازال يتصاعد بوتيرة مستمرة على قطاع غزة، والذي خلف أوضاعًا مأساوية نتيجة العدوان المستمر على القطاع، ومنع إدخال الاحتياجات اللازمة للمواطنين الفلسطينيين.

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشفيات والقطاعات الخدمية بالقطاع باتت لا تستطيع توفير أدنى مقومات الحياة للمواطنين الفلسطينيين، سواء بالمناطق الجنوبية أو الشمالية، حيث باتت المستشفيات لا تستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى والجرحى.

استمرار تدفق الشاحنات المصرية عبر معبر رفح البري

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إلى أن ما يعين الفلسطينيون والطواقم الطبية والإغاثية هو استمرار تدفق الشاحنات المصرية عبر معبر رفح البري، حيث تأتي الشاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

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