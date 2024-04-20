"الحشد الشعبى" بالعراق: انفجار قاعدة كالسو العسكرية جاء نتيجة هجوم

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق عن أن انفجار قاعدة "كالسو" العسكرية كان نتيجة هجوم، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

استهداف قاعدة عسكرية فى وسط العراق

وكان انفجار وقع ليلة السبت، قد استهدف قاعدة عسكرية في وسط العراق، تضمّ قوات من الجيش العراقي وعناصر من الحشد الشعبي تم دمجها في القوات الأمنية العراقية.

وتعرض معسكر "كالسو" في بابل جنوب بغداد- الذي تتخذه بعض تشكيلات الحشد الشعبي مقرًا لها- لقصفٍ صاروخي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.