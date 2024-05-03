الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

على خلفية تعيينات الجيش.. بن غفير يدعو إلى إقالة جالانت

بن غفير
بن غفير

دعا وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس  الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، على خلفية تعيينات في هيئة الأركان.

وقال بن غفير إن جالانت هو واحد من المسؤولين البارزين عن هجوم السابع من أكتوبر، وليس لديه تفويض للموافقة على التعيينات في هيئة الأركان العامة القادمة لجيش الدفاع.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير قوله إن "التعيينات التي قررها جالانت اليوم (الخميس) مع رئيس هيئة الأركان تظهر أنه يتجاهل الجمهور تمامًا وهذا لا علاقة له بهوية الضباط المعينين، الذين قد يكون بعضهم جديرين جدًا".

وأضاف أن "قرار التعيينات بحد ذاته يشير وكأنه لم يحدث شيئًا في السابع من أكتوبر وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع. 

وعلى ضوء ذلك أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة جالانت من منصبه – فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع".

وفي وقت سابق الخميس، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي على ترقية خمسة ضباط برتبة بريغادير إلى رتبة ميجر جنرال ليصبحوا أعضاء في هيئة الأركان العامة، بينهم شلومي بيندر الذي عين رئيسًا لقسم الاستخبارات خلفا للميجر جنرال اهارون حاليوا الذي أعلن استقالته الشهر الماضي على خلفية التقصير في السابع من أكتوبر.

ومن المقرر أن تدخل هذه التعيينات حيز التنفيذ خلال الاشهر القريبة بصورة تدريجية.

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