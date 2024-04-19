خبير سياسات دولية: إسرائيل وإيران ليس لديهما رغبة بدخول صراع واسع النطاق

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التبادل الذي يتم بين إيران وإسرائيل محدود، والبعد عن إعلان المسئولية المباشرة بأن إسرائيل استهدفت الأراضي الإيرانية، لافتًا إلى أن الطرفين ليس لديهما رغبة في دخول صراع واسع النطاق.

وأضاف "سنجر"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم دولة الاحتلال مقارنة بإيران صغير للغاية، منوهًا بأن الموقف به كثير من الغموض، حيث لم يتم استهداف المنشآت النووية الإيرانية باعتبارها الكعكة التي يريدها نتنياهو أو أعضاء حكومته المتطرفة.

ضرب العواصم يعد بمثابة مؤشر خطر

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن هذا التصعيد المحدود والمتأني يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تصعيد كبير، خاصة أن ضرب العواصم يعد بمثابة مؤشر خطر.

وأوضح أن الضربة التي حدثت في إيران قال عنها المسئولون الإيرانيون إنها كانت تسلل ولم تأتِ من الخارج وتأثيرها كان محدودًا للغاية.