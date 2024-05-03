الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجيش السورى يعلن إصابة 8 عسكريين فى هجوم إسرائيلى على دمشق

هجوم إسرائيلي على
هجوم إسرائيلي على دمشق

قالت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، إن 8 عسكريين أصيبوا في هجوم إسرائيلي على أحد المواقع بريف العاصمة دمشق.

 

وقالت الوزارة في بيان لها: "شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا أحد المواقع في محيط دمشق".
 

وأضاف البيان: "أسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

 

وخلال السنوات الماضية تعرضت سوريا لغارات تقول دمشق إن إسرائيل تشنها بين وقت وآخر على أهداف متفرقة في البلاد.

 

واعترفت إسرائيل في وقت سابق بشن هجمات في سوريا بالفعل، وقالت إن "الهدف من ورائها تقويض محاولات إيرانية لتثبيت قواعد قريبة منها أو تهريب أسلحة إلى المنطقة".

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