السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بحكم قضائى.. روسيا تصادر أصولا مملوكة لبنك إيطالي

بنك يوني كريديت
بنك يوني كريديت

أصدرت محكمة روسية، أمس الجمعة، حكما بمصادرة الأصول المحلية لبنك "يوني كريديت" الإيطالي، وذلك بموجب دعوى قضائية بقيمة 462.7 مليون يورو (503 مليون دولار) رفعتها شركة "جازبروم".

وقضت محكمة التحكيم في منطقة "سانت بطرسبرغ" ولينينغراد بمصادرة أصول البنك الإيطالي، كجزء من الدعوى المرفوعة ضده، إلى جانب تجميد الشركات التابعة له والعقارات والنقود في الحسابات المصرفية، بحسب وثائق المحكمة المؤرخة في 16 مايو.

من جانبه، قال بنك "يوني كريديت" في تقريره المالي لعام 2023 إن شركة طاقة روسية، والتي لم يذكر اسمها في التقرير، قد رفعت دعوى قضائية ضده في محكمة سان بطرسبرغ بشأن مطالبات ضمان يبلغ إجماليها 444 مليون يورو.

وكان البنك الإيطالي أحد المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء محطة لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة "ليندي- Linde" الألمانية، وتم إنهاء العقد بسبب العقوبات الغربية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

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