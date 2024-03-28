الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أشرف سنجر: زيارات وفود الكونجرس مصر تعكس وعيهم بدورها فى الاستقرار الإقليمى

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن زيارات وفود من مجلس النواب الأمريكي لمصر ومقابلة الرئيس السيسي هي دور يقوم به الكونجرس في متابعة السياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف "سنجر" في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن تلك الزيارات تعكس دور الرئيس السيسي ومركزية الدولة المصرية ودورها في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات مهمة جدًا من أجل النقاش المشترك مع الرئيس السيسي.

دور الكونجرس كبير جدًا في المساعدات وتنظيم التجارة والتمويل

وأشار إلى أن دور الكونجرس كبير جدًا في المساعدات وتنظيم التجارة والتمويل، ومساعدة مصر بناء علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، متابعًا: "الولايات المتحدة في احتياج كبير جدًا لدور مصر ورئيسها في هذا التوقيت تحديدًا".

الكونجرس الكونجرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي أشرف سنجر

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