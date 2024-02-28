أشرف سنجر لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تتحمل ما تقوم به إسرائيل فى غزة

علق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتحمل ما تقوم به إسرائيل في غزة.

وأضاف أنها تحاول أن تمدد الوقت الكافي لإعطاء نتنياهو كل الصلاحيات بأن يكمل ما طلبه من الإدارة الأمريكية والتي للأسف سارت بالعمي وراء كل طلبات نتنياهو.

وأشار إلى أنه بعد 7 أشهر ودولة الاحتلال بكل السلاح الأمريكي قتلت الأطفال والنساء وهذه مأساة كبيرة تتحمل مسئوليتها الإدارة الأمريكية.