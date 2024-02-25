الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

تخفيض الأسعار تدريجيًا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن صفقة رأس الحكمة، قائلاً: "الناس كان طلبها الوحيد إن الأسعار تنزل".

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "رئيس الوزراء تابع، خلال اجتماع اليوم، موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية".

أشار إلى أن "رئيس الوزراء عقد اجتماعا؛ لبحث الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في الموانئ"، موضّحًا أن "الأزمة كانت في السيولة الدولارية.. وأموال صفقة رأس الحكمة ستحدث انفراجة للأزمة".

توفير السيولة الدولارية

وشدد أحمد موسى على ضرورة التوسع في زراعة فول الصويا والذرة؛ لانخفاض أسعار الأعلاف، مشيرًا إلى أن "توفير السيولة الدولارية سيؤدي إلى تخفيض الأسعار تدريجيا، وصفقة رأس الحكمة وفرت سيولة دولارية في البنك المركزي".

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