الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المتحدة" تقدم مسلسلات كرتون للأطفال في سباق دراما رمضان

يحي وكنوز
يحي وكنوز

كشف د.خالد غريب، المراجع التاريخي لمسلسل يحي وكنوز عن مسلسلات الأطفال في سباق رمضان.

وقال غريب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية" CBC"، مساء اليوم إن الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية تقيدم مسلسلات كارتون للأطفال في سباق دراما رمضان.

وأضاف أن حضارة مصر تستعرض بلغة بسيطة للطفل: "الطفل لازم يعرف عن ملوكه وحضارات أجداده، والحمدلله الشركة المتحدة بفريق العمل الرائع أن تقدم التيمة لعائلة من الحضارة المصرية".

وتابع "الفكرة بقت مختلفة عن استعراض وتعلم الأثر للحضارة المصرية التي يعلمها الأجانب قبل المصريين".

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