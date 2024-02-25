الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

إطلاق النسخة الثالثة من ملتقى "قوتها" بحضور نجوم الفن والمجتمع

ملتقى قوتها
ملتقى قوتها

استعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية" سي بي سي" مساء اليوم، تقرير فيديو عن إطلاق النسخة الثالثة من ملتقى "قوتها" بحضور نجوم الفن والمجتمع.

وأطلقت منصة "جيرلز سبيس" إطلاق النسخة الثالثة من ملتقى قوتها تحت شعار "النساء والرجال في صناعة النجاح"، بالتعاون مع جاليريا 40 وذلك بعد النسخة الماضية والتي كانت تزامنا مع يوم المرأة العالمي، بحضور نجمات الفن في مقدمتهم أمينة خليل ونجلاء بدر ودرة وريهام عبد الغفور، وميرنا جميل.

يقام الملتقى هذا العام خلال يومين هما الـ23 و24 من فبراير الجاري، حيث يشارك في نسخته هذا العام عدد كبير من النجمات والمشاهير، بجانب صناع محتوى ورائدات أعمال، ومصممات أزياء، ومتخصصات في مجال الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، والمؤثرات على السوشيال ميديا.

الستات مابيعرفوش يكدبوا قوتها

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