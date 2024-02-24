الشيخ خالد الجندى: مشروع "رأس الحكمة" تأييد ونصر من الله لمصر 

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، على الصفقة الكبرى الاستثمارية بين مصر والإمارات بشأن رأس الحكمة.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن مشروع رأس الحكمة تأييد ونصر من الله سبحانه وتعالى لمصر.

وأضاف أن دعاء اللهم أبعد عنا الغباء والغلاء والوباء يخرج من قلوبنا مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، موضحا أنه عندما يكون هذا الدعاء مكللا باليقين يحدث أن هذا الدعاء يصادف الراحة النفسية واليقين في القبول.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى كشف عنا أمس، بالدعاء، الغلاء والوباء والغباء في صفقة رأس الحكمة في لحظة واحدة، وكان فيه نصر وتأييد من الله.