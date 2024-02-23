الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد الباز: صفقة "رأس الحكمة" فى حجمها ليست عادية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، على الصفقة الكبري الاستثمارية بين مصر والامارات بشأن مشروع رأس الحكمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية للتغطية الخاصة لفضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك رد فعل استفهاميا للمشروع بعد دخول مليارات الدولارات، بشأن أزمات الدولة المصرية في السلع ودعم الحالة الاقتصادية ودعم الحالة الاجتماعية للمواطنين وهذه الأسئلة نتجاوب معها بشكل كبير في كل المنصات الإعلامية.

وأضاف أنه في المقابل هناك ردود أفعال أخرى تسعى لإفساد كل شىء وكأن لا يوجد هناك شىء مفيد في الدولة وكأن الحكومة أغرقت الدولة وهي حاليًا نفس الحكومة التي وقعت الصفقة الكبرى مع الإمارات.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة في حجمها ليست عادية وهي أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر ولكن تشوه لدينا بسبب الحملات الممنهجة بشأن الاستثمار والاستثمار الأجنبي وهو أمر طول الوقت موجود ومتاح في مصر، ومن يدعي أن ذلك بيع لمصر لديه تشوه في معني الاستثمار.

وتابع: "إذا جاز التعبير في فقه الاستثمار هو توفير فرص عمل، ومئات الآلاف من الوظائف التي ستكون مستمرة بعد تشغيل المشروع وهو بمثابة استمرار حياه كاملة للدولة والمواطنين".

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