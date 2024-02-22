يوسف زيدان لـ"الشاهد": "النخبة هم سبب البلاء" نغمة إخوانية بعد 2011

تحدث الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، عن الجذور الفكرية لديه، وبدايات تكوينه، مؤكدا أن تكوينه وبداياته كانت بسيطة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”: “بعد ثورة 2011 طلعت نغمة إخوانية أن النخبة هي أصبحت سبب البلاء للدولة”.

وتابع: "للأسف بعد ثورة 2011 طلعت نغمة إخوانية أن النخبة هي أصبحت سبب البلاء للدولة، وهذا أزعجني كثيرا، وكان يتردد هذا في الإعلام، وكانت أرد وأقول إن نخبة كل شىء هي خلاصته العليا، وأنت الفريق الذي يلعب باسم بلدك هو المنتخب فمتعقدش تقول النخبة هي سبب البلاء، والنخبة هي سبب الوجود في مصر، والبلاد العربية التي ثارت في الربيع العربي أو العبري، لم تنتكس مصر مثلما انتكست هذه الدول بسبب وجود النخبة في مصر، بوجود أفراد يفكرون ويتحدثون مع الشباب واقتحام وزارة الثقافة في عصر الإخوان، والذي اقتحم وزارة الثقافة كان أضعف شخص في مصر في هذا التوقيت وكان هو النخبة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.