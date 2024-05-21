الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

الفنانة تارا عماد
الفنانة تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد مع جمهورها، صور جواز سفرها الجديد بعد حصولها على جنسية دولة مونتينيجرو، وهو ما وصفته "حلم والدتها" التي رحلت قبل أن تتمكن "تارا" من تحقيقه.

وكتبت "تارا" عبر صفحتها الرسمية على موقعه التواصل الاجتماعي، إنستجرام: "مايو هو يوم الاستقلال في الجبل الأسود، يوم كانت والدتي تحبه وتذكرني به دائما".

وأضافت "تارا: "في مارس الماضي وبعد مرور 40 يومًا على وفاة والدتي حصلت على جواز سفري لدولة "مونتينيجرو"، كانت هذه واحدة من أمنياتها منذ ولادتي".

وتابعت: "أحبت والدتي مصر كثيرا، وعاشت هنا معظم حياتها وأمضت سنوات في استكشاف كل ركن من أركان مصر وكانت تخبرني دائما عن كل شيء، ومع ذلك كان حبها لبلدها الجبل الأسود يكبر يوما بعد يوم، إذا كنت تعرف والدتي بالتأكيد تعرف كم كانت تحب بلدها وتروج له وتتحدث عنه مع كل شخص في كل مكان".

 

الفنانة تارا عماد تارا عماد جنسية دولة بلد أجهزة أمنية

مواد متعلقة

مسلسل جودر الحلقة 14.. تارا عماد تحاول لفت نظر ياسر جلال

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل شخصية تارا عماد فى "جودر"

مكان وموعد صلاة الجنازة على والدة الفنانة تارا عماد

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

"الأعلى للثقافة" يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى