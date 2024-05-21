جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

شاركت الفنانة تارا عماد مع جمهورها، صور جواز سفرها الجديد بعد حصولها على جنسية دولة مونتينيجرو، وهو ما وصفته "حلم والدتها" التي رحلت قبل أن تتمكن "تارا" من تحقيقه.

وكتبت "تارا" عبر صفحتها الرسمية على موقعه التواصل الاجتماعي، إنستجرام: "مايو هو يوم الاستقلال في الجبل الأسود، يوم كانت والدتي تحبه وتذكرني به دائما".

وأضافت "تارا: "في مارس الماضي وبعد مرور 40 يومًا على وفاة والدتي حصلت على جواز سفري لدولة "مونتينيجرو"، كانت هذه واحدة من أمنياتها منذ ولادتي".

وتابعت: "أحبت والدتي مصر كثيرا، وعاشت هنا معظم حياتها وأمضت سنوات في استكشاف كل ركن من أركان مصر وكانت تخبرني دائما عن كل شيء، ومع ذلك كان حبها لبلدها الجبل الأسود يكبر يوما بعد يوم، إذا كنت تعرف والدتي بالتأكيد تعرف كم كانت تحب بلدها وتروج له وتتحدث عنه مع كل شخص في كل مكان".