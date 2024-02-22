الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الوزراء": صفقة الاستثمار الكبرى مشروع قومى هيوفر نقد أجنبى وفرص عمل كثيرة

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم الإعلان قريبا عن صفقة الاستثمار المباشر مع كيانات كبري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الخميس، أن صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر ستوفر مئات الآلاف من الوظائف.

وأشار إلى أن صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر مشروع قومي يستفيد منه الأجيال القادمة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الصفقة الكبري ستوفر سيولة نقدية للعملة الصعبة وآلاف فرص العمل.

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