الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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السفيرة نميرة نجم: كلمة مصر أمام "العدل الدولية" تعكس ثوابتها من القضية الفلسطينية

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، أن أغلب الدول التي تحدثت أمام محكمة العدل الدولية اليوم، ومنها اليابان، والصين، والأردن، كلها مؤيدة للحق الفلسطيني، مشيرة إلى أن أهم ما جاء فيها كان على لسان الممثل الصيني، وأوضح جليًا موقف القانون الدولي من مهاترات إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وأشارت نميرة نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة "dmc"، إلى أن كلمة مصر عكست موقفها الذي عبَّر عن الثوابت المصرية في القضية وحق تقرير المصير وعدم مشروعية الاستيطان، وتناول موضوع غزة باستفاضة وإبراز الملامح الرئيسية التي تدعم فلسطين في هذه الدعوة.

وتابعت: "سوف تنتهي المرافعات الشفوية وتأخذ محكمة العدل وقتًا لدراسة الدعوة بأكمالها لدراسة الرأي الاستشاري ونطمح أن يخرج بطلب إنهاء الاحتلال فورًا، وسيتم اتخاذ إجراءات أممية لتتناول أوجه الحياة وتلزم الدول الأخرى باتخاذ إجراءات وتدابير لحماية الشعب الفلسطيني ووقف بناء المستوطنات".

واستكمل: "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية غير ملزم ولكن حينما يصدر عن محكمة العدل للجمعية العامة للأمم المتحدة هو إرشادي لقواعد القانون الراسخة ولا يمكن بعد ذلك أن يأتي من يدعي أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من إسرائيل دفاعًا عن النفس".

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