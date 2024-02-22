الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ممثل لبنان أمام "العدل الدولية": احتلال الأراضى الفلسطينية يهدد المجتمع الدولى

العدل الدولية
العدل الدولية

أعلن ممثل لبنان أمام محكمة العدل الدولية عن أنه لا يمكن أن تواصل إسرائيل انتهاكاتها للمعايير والقوانين الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضاف، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، نقلتها "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن الرأي الاستشاري للمحكمة قد يؤثر على الحل السياسي للقضية الفلسطينية مستقبلًا.

وأشار إلى أنه يجب تأهيل البيئة القانونية التي تساعد الدول على حل النزاعات والصراعات، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل تهديدًا للمجتمع الدولي.

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