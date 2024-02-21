خالد منتصر لـ"الشاهد": عدم التفاعل مع "نظرية التطور" يصل بك للإلحاد

قال د. خالد منتصر إنه كان يذهب للاستماع إلى المحاضرات في قسم اللغة العربية بكلية الآداب.

أضاف منتصر، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عدم التفاعل مع نظرية التطور تقول إنك ممكن أن تصل لمرحلة الإلحاد وليس الإيمان".

وتابع "كل عضو في الجسم دينيًا لا يوجد شىء غلط في خلق الله، ومفيش حاجة كده محطوطة زايدة عن الحاجة، هل ضرس العقل مخلوق عشان يستنفع ويكسب لا، وألا الزايدة الدودية موجودة عشان الجراح يستنفع ويكسب أم هى تطورات حدثت في الفك داخل الفم على مدى ملايين السنين تطور على ممر تناول الأعشاب طول الوقت لتتكون الزائده الدودية وعدم التفاعل مع نظرية التطور تقول إنك ممكن أن تصل لمرحلة الإلحاد، وليس الإيمان ومصطفي محمود كان يطلع في البرنامج ويهاجم نظرية التطور وغيرها، والتحول في موقفي في مصطفي محمود تم بسبب هذه المسألة".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.