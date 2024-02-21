الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: العملية الانتقامية الإسرائيلية تشهد الآن مرحلتها الثالثة

العملية الانتقامية
العملية الانتقامية الإسرائيلية

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي إن العملية الانتقامية الإسرائيلية تشهد الآن، مرحلتها الثالثة بعدما توجهت باتجاه القوى المساندة للمقاومة الفلسطينية، وهي محور المقاومة، بدأت هذه العملية بالاغتيال وتوجيه المدفعية والمسيرات والطائرات باتجاه أماكن هذا المحور.

وأضاف "ملاعب"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن وضع المحور انعكس على لبنان بتصعيد إسرائيلي يتجاوز الأماكن التي كانت في الماضي الميدان الذي كان لا يتجاوز بين 4 إلى 5 كيلومترات.

وأوضح أن إسرائيل تجاوزت هذا باتجاه النبطية، وقبلها باتجاه "جدرا" بالقرب من صيدا بواقع 60 كيلومترًا بعيدًا عن الخط الأزرق، وبالأمس باتجاه منطقة "الغازية" قرب صيدا، وهي تستهدف أماكن تقول إنها بنية تحتية لحزب الله أو تلاحق بعض قادة المقاومة.

أشار إلى أن هناك تصعيدًا من قِبل إسرائيل يقابله تصعيد وتخطٍ للحدود التي رسمها حزب الله في مساندته لعملية غزة على الشكل التالي، فعندما يصل صاروخ لحزب الله من لبنان لصفد عند القيادة الشمالية الإسرائيلية، ولم تستطع القبة الحديدية إسقاطه أو يسمع دوي صفارات الإنذار، تعد رسالة من الحزب كبيرة حتى ولو لم يتبن هذا العمل ولكن أيضًا لم ينفه.

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