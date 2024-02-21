خالد الجندي يكشف خطورة فتنة المسيح الدجال: "سيفعل الأهوال"

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية خطورة فتنة المسيح الدجال.

وقال الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأربعاء، إن الدجال سيفعل بأهل الأرض الأهوال التي يشيب لها الولدان، فالدجال هو أكبر فتنة ستظهر على وجه الأرض وما من نبي مُذ خلق آدم إلا وحظر أمته من فتنة الأعور الدجال.

أضاف "هذا الأمر يدل على خطورة فتنته، وفتنة الدجال تمكث 40 يومًا بالتمام والكمال يومًا كسنة ويومًا كشهر ويومًا كأسبوع سبع وثلاثين يومًا طولهم كطول أيامنا الطبيعية.

أشار إلى أن فتنة الدجال فإنه سيظهر في سنوات العطش والمجاعات إذ أن من شدة فقر الأرض في تلك الحقبة لن يجد المؤمنين من طعام أو شراب وسيكون طعامهم وشرابهم هو التسبيح والحمد والتهليل كما ذكر رسولنا الكريم، لذلك سيكون البشر بلا استثناء في أضعف حالاتهم النفسية والجسدية.