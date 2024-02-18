متحدث فتح: الحكومة المتطرفة فى إسرائيل أدت إلى زيادة الاعتقالات بالضفة الغربية

كشف عبدالفتاح دولة، متحدث حركة فتح، عن تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال عبدالفتاح دولة، متحدث حركة فتح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة المتطرفة في اسرائيل أدت إلى زيادة الاعتقالات في الضفة الغربية.

وأضاف عبدالفتاح دولة، متحدث حركة فتح، أنه تم اعتقال 7500 شخص من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، موضحًا أن المستوطنون يسرقون المصوغات والممتلكات الخاصة بأهالي الضفة الغربية.