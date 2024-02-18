"الديهي" عن تقييد الاحتلال دخول الفلسطينيين للأقصى: يُشعل المزيد من الحرائق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحدثت بأنها أصبحت لا تحترم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بسبب عدم تلاقيه مع دعاوي وقف إطلاق النار.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الرئيس البرازيلي وصف ما يحدث في قطاع غزة بالإبادة الجماعية، وشبه النظام الإسرائيلي بنظام هتلر، وبما يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بمحرقة اليهود التي اجريت على يد النظام النازي.

وأضاف أن القمة الإفريقية في أديس أبابا أدانت حرب الاحتلال في قطاع غزة، وطالبت بإجراء تحقيق دولي، مضيفًا ان بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا لديهم رغبة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكن دولة الاحتلال ترفض هذا الامر.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أتخذ قرارًا بتقييد دخول الشعب الفلسطيني إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان، وهذا القرار قد يؤدي إلى انفجار الوضع في الضفة الغربية، معقبًا: "إسـرائيل تشعل المزيد من الحرائق وسط المعركة".