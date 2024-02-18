الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سوزان حسن: "فى التليفزيون بنحس إن إحنا عيلة.. خاصة فى رمضان"

سوزان حسن
سوزان حسن

كشفت الإعلامية القديرة سوزان حسن، رئيس التليفزيون المصري الأسبق، عن كواليس حياتها الفنية والشخصية والمهنية في الإذاعة والتليفزيون.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:" في التليفزيون بنحس إن إحنا عيلة خاصة في رمضان".

وأضافت أنها بدأت العمل الإعلامي في 1 يونيو 1976، والبداية كانت صعبة جدًا بالنسبة لها، إذ كانت تشعر ببعض الخوف والتوتر، في أول لقاء لها على شاشة التليفزيون، منوهة بأنها قامت بالعديد من الاستعدادات النفسية والذهنية للعمل التليفزيوني الأول لها.

السفيرة عزيزة دي ام سي سوزان حسن

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