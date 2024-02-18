إذاعة حفل محمد منير وشيرين وماجد المهندس على الهواء عبر شاشات "المتحدة"

استعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأحد، تقريرًا مصورًا عن إذاعة حفل الكينج محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس علي الهواء عبر قناتي DMC والحياة.

يأتي ذلك لإتاحة الفرصة للجمهور المصري والعربي لمتابعة الحفل من خلال شاشات المتحدة، في أولى الليالى المصرية السعودية، الثامنة مساء اليوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، على الهواء مباشرة،

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.