السبت 17 فبراير 2024
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ياسمين الحصري: صلة الرحم وتربية الأبناء على العطاء من أهم أعمال رمضان (فيديو)

ياسمين الحصري
ياسمين الحصري

قالت  ياسمين الحصري، ابنة القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، إن الإنسان حينما يكون صادقا يكون صادقا في كل شيء، حبه لله وعطائه وحياته وجهده في عمله ولا يستخسر جهده في عمله ولا يقوم بالتحايل، مؤكدة أن الصدق مع الله والناس والنفس من أهم الأمور.

وأضافت ياسمين الحصري، خلال حوار ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة سي بي سي، أن الصدق مع الله والنفس من أهم الأمور في هذه الأيام المباركة بالتزامن مع قرب شهر رمضان، قائلة: "مطلوب من الناس في هذه الأيام مش إسعاد كل الناس ولكن لا تؤذي أحد وتحلى بالخير".

وتابعت: "الصيام فرض بعد الصلاة وعلينا الاستعداد والاحتياج لله في هذه الأيام ودي حاجة تشفع للمسلم وأيضا الرسول أكد على الرتبة العالية لقراء القرآن وأهم حاجة في القرآن التدبر وهو شفاء وبركة"، موضحة أن أهم أعمال شهر رمضان صلة الأرحام والتربية بإخلاص والصدقة برهان وتنمية الخير والعطاء في الأبناء.

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