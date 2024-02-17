رمز لـ100 مليون مصرى.. "عم ربيع" بائع البرتقال الذى خطف قلوب الكل (فيديو)

استعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت، فيديو بعنوان “عم ربيع بياع الفاكهة يخطف قلوب الكل الذي أوصل البرتقال لأهالي غزة، وهو رمز لـ100 مليون مصري”.

ففي مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بات "العم ربيع أبو حسين نارًا على علم"، بعد أن ظهر يرشق حبّات البرتقال التي يبيعها كمصدر رزق، على حافلات المساعدات المتوجهة إلى غزة، دعمًا للأهالي المحاصرين هناك.

ونال المقطع الذي التقط من مركز الحوامدية في الجيزة للبائع البسيط الذي قرر التضامن مع أهالي غزة على طريقته الخاصة، آلاف المشاركات والإعجابات.